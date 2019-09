Control: Remedy discute dell'importanza della protagonista e degli altri ruoli femminili

Scambiando quattro chiacchiere con i colleghi di OnlySP, la Narrative Designer di Control, Brooke Maggs, ha voluto approfondire gli aspetti della trama dell'action paranormale di Remedy focalizzandosi sull'importanza dei ruoli femminili nel cast di personaggi di questo ambizioso metroidvania.

Illustrando quanto fatto dagli autori al suo seguito in sede di stesura della trama di Control, Maggs si è detta entusiasta del fatto che "Jesse sia la protagonista femminile del gioco, ma non è l'unica donna all'interno del mondo di Control. Penso che a volte, giocando, pensiamo a quanto sia fantastico che il personaggio principale sia una donna, dato che il mondo che la circonda è ancora in larga parte maschile. Ma nel corso della storia si incontrano anche altre donne come Emily Pope, Helen Marshall e la dottoressa Underhill nel settore della Ricerca".

Stando all'autrice di Control, quindi, "è bello vedere che c'è più di una donna in quegli ufficili, specie considerando che la Oldest House è in gran parte gestita da uomini e lo è da molto tempo. La sola presenza di Jesse risulta essere contraddittoria in questo ambiente maschile e questo lo si nota sia nella trama che nell'abbigliamento stesso della protagonista: tutti indossano abiti da lavoro, mentre Jesse manifesta la sua autorevolezza e il suo carattere indossando una giacca di pelle e dei jeans".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni dell'autrice di Remedy? Avete notato anche voi queste sfumature narrative correlate alla presenza di un personaggio femminile o, al contrario, ritenete che non ci sarebbe stata alcuna differenza con un protagonista maschile come in Alan Wake, Max Payne o Quantum Break? In attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Control e approfondire la conoscenza sulla trama attraverso questo interessante speciale sulle bizzarre ispirazioni narrative di Remedy.