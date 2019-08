Control: Remedy discute di New Game Plus, Sfide Sopravvivenza e Photo Mode

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Control, gli autori di Remedy spiegano se la modalità Fotografica, le Sfide Sopravvivenza e il New Game Plus saranno presenti all'uscita, se arriveranno dopo il lancio o se, invece, non sono previste dagli autori al seguito di Sam Lake.

Nella proficua sessione di domande e risposte tenuta dai ragazzi di Remedy sulle pagine di IGN.com, il direttore delle comunicazioni della software house finlandese, Thomas Puha, ha affrontato tutti e tre gli argomenti cominciando dalla Photo Mode: "Sì, ci sarà una modalità Fotografica ma arriverà tramite un update post-lancio, ci lavoreremo dopo aver ripreso fiato una volta provveduto alla commercializzazione e alla distribuzione del gioco".

Per quanto riguarda la modalità New Game Plus, Puha riferisce che "è un qualcosa di cui abbiamo parlato tra noi sviluppatori, ma sfortunatamente ci sono alcuni vincoli di progettazione del gioco e delle ragioni tecniche che ci spingono a non introdurla, ma anche semplicemente per mancanza di risorse".

Se per il New Game+ non sembrano esserci speranze in virtù della natura metroidvania del titolo e delle difficoltà riscontrate dagli autori di Remedy nell'integrarla all'interno della progressione dell'avventura, con le sfide accessorie da svolgersi parallelamente alla storia Puha dimostra di essere decisamente più aperto all'idea dichiarando che "per il momento non prevediamo l'aggiunta di sfide o di modalità basate sulla Sopravvivenza, ma vediamo cosa succede dopo il lancio. Il nostro è un team davvero piccolo, quindi dobbiamo scegliere con particolare attenzione quali progetti portare avanti. Qualunque sia la modalità di gioco alternativa che potremmo fare, dovrà sempre adattarsi al mondo di Control. Nel gioco, ad esempio, ci sono già le 'Allerte del Bureau', delle attività estemporanee che richiederanno all'utente di spostarsi nella Oldest House per portare a termine determinati compiti e combattimenti con mini boss".

L'uscita di Control è prevista per il 27 agosto su PC, PS4 e Xbox One. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate il nostro approfondimento su narrazione gameplay e fonti di ispirazione di Control.