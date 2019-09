Control e il Remedy Gaming Universe: i segreti della Oldest House

Sembra essere un ottimo periodo per i fan di Control, che dopo aver completato il gioco di Remedy, stanno per ricevere diversi nuovi update, come svelato da Antonela Punder che sul sito ufficiale del videogame ha mostrato la roadmap dei contenuti post-lancio.

Stando a quanto visto, potrebbe essere in arrivo un DLC dedicato ad Alan Wake in Control, altro apprezzatissimo titolo datato ormai 2010, i cui autori sono proprio gli stessi sviluppatori di Remedy, il che ha subito stuzzicato i fan del gioco.

Proprio per questo abbiamo deciso di parlarne in una live, con Francesco Fossetti e Andrea Porta, che partendo proprio da Control, hanno chiacchierato sulla trama, sul finale, ma anche proprio dei possibili collegamenti con Alan Wake, che potremmo poi trovare nel DLC, qualora questo venisse confermato.

Il video lo trovate, come di consueto, in cima alla news, ma soprattutto sul nostro canale YouTube Everyeye on Demand, sul quale potete trovare tutte le nostre live del canale Twitch di Everyeye.it in differita, in modo da non perdervi nemmeno una delle nostre dirette.

Per approfondire sul gioco invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Control, e dato che siamo in tema, potete leggere anche la recensione di Alan Wake, per arrivare preparati all'appuntamento con Remedy.