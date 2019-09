Control: secondo Remedy, nasce per essere 'in continuità' con Alan Wake e Quantum Break

Lo sviluppatore capo di Control, Mikael Kasurinen, ha discusso con i colleghi di Video Game Chronicles dell'accoglienza ricevuta da Control e affermato che l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica del suo nuovo action paranormale è in perfetta continuità con quanto proposto da Alan Wake e Quantum Break.

Ricordando all'intervistatore che Remedy ha riacquisito l'IP di Alan Wake, Kasurinen afferma che "quando diamo forma a un nuovo universo di gioco ce ne prendiamo molta cura e pensiamo sempre a ciò che abbiamo fatto in passato: non li mettiamo semplicemente insieme. Guardiamo a tutti i giochi di Remedy per avere una visione d'insieme e ottenere una continuità, come se le nostre nuove e vecchie IP possano essere considerate come un qualcosa che appartiene a un universo condiviso".

"Voglio che la community si organizzi per ricomporre il puzzle della storia delle nostre IP", ha poi aggiunto l'autore della software house finlandese ribadendo che "non voglio dire loro di cosa si tratta, voglio che lo capiscano da soli. Desidero che le persone abbiano la sensazione che spetta solamente a loro giungere alle proprie conclusioni, e da questo punto di vista ci sono molte cose in Control da mettere insieme".

Quanto al rapporto con la stampa e alle modalità scelte per comunicare con i propri appassionati nel lungo periodo di sviluppo di Control, Kasurinen rivela che "mi sono reso conto molto presto che dovevamo essere molto attenti a ciò che dicevamo alla stampa. Voglio che il gioco vi perseguiti un po': alcune delle cose che vedrete non avranno alcun senso in quel preciso momento ma servono a farvi ragionare in modo diverso, perchè continueranno a rimbalzarvi nella testa per un bel po' di tempo".

Su queste pagine trovate la nostra recensione di Control, un approfondimento con tutti i trucchi per sopravvivere nella dimensione paranormale del nuovo metroidvania di Sam Lake e un articolo in cui vi riportiamo gli ultimi rumor che vedono Sony in procinto di acquisire Remedy.