Control: Remedy al lavoro per risolvere i problemi di performance; HDR non previsto

Control è un gioco eccellente che ha convinto gran parte della critica specializzata, Andrea Porta compreso, che è tornato tra le pagine di Everyeye appositamente per firmare la recensione di Control. Non è tutto rose e fiori, in ogni caso.

Come evidenziato nell'analisi tecnica delle versioni console, l'ultimo titolo di Remedy soffre di gravi problemi alle performance su PlayStation 4 e Xbox One: in alcuni momenti specifici, il framerate crolla fino a 10fps! Sulle due console mid-gen, PS4 PRO e Xbox One X, la situazione è sensibilmente migliore, ma il problema non può essere sottovalutato, dal momento che gran parte della base istallata è composta dalle due console base. Per questo motivo, con un comunicato ufficiale la compagnia finlandese ha annunciato di essersi messa al lavoro per migliorare le performance di Control, anche se, per loro stessa ammissione, non sarà né semplice, né veloce. Potrebbe quindi volerci un po' di tempo prima che venga pubblicata una patch migliorativa.

Remedy sta lavorando anche al miglioramento della mappa in-game, che spesso non si carica completamente. L'introduzione del supporto alla tecnologia HDR non è prevista in nessuna versione, invece: il team preferisce concentrarsi su altre caratteristiche, come la Modalità Fotografica, in arrivo prossimamente.

L'impegno del team è rivolto anche alla versione PC, in particolare al supporto alla tecnologia RTX. Stando a quanto affermato, in ogni caso, gran parte dei problemi che vengono riscontrati sulle potenti schede di NVIDIA possono essere risolti con un aggiornamento dei driver. Presto, inoltre, verranno aggiunte le opzioni per disabilitare la grana della pellicola e il motion blur, molto richieste dall'utenza PC.

Il primo grande aggiornamento di Control, se tutto andrà bene, verrà pubblicato a metà settembre.