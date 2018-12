Control: Remedy mostra le ambientazioni in una serie di immagini 4K

Gli autori di Remedy Entertainment ci proiettano nella dimensione di Control per farci ammirare delle nuove immagini in 4K incentrate sulla varietà, e sull'originalità, delle ambientazioni che faranno da sfondo alla nuova avventura a tinte oscure di Sam Lake.

Il plot narrativo steso dal team di sviluppo finlandese al seguito del papà delle serie di Alan Wake e Quantum Break verterà attorno alla figura di Jesse Faden, la nuova direttrice di un'agenzia segreta di New York attivata dal Governo degli Stati Uniti per arginare la minaccia rappresentata da un'enigmatica forza soprannaturale capace di piegare il tessuto spazio-tempo.

Nel costante pericolo di veder piombare su questo piano dimensionale un esercito di esseri d'ombra non particolarmente inclini al dialogo, la nostra impavida alter-ego dovrà stabilire un contatto con le entità ultraterrene e carpirne i poteri attraverso una serie di missioni lineari basate sulla risoluzione di enigmi ambientali e limitati frangenti free roaming dalla vocazione action.

Assimilando abilità che spazieranno dalla telepatia al controllo della gravità e del tempo, Jesse dovrà capire fino a che punto spingersi per evitare che gli alieni interdimensionali trovino una via di fuga dal complesso governativo e trasformino la Grande Mela in un gigantesco quadro astrattista, come possiamo facilmente intuire osservando le contorte strutture immortalate nelle immagini odierne.

Il lancio di Control dovrebbe avvenire nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.