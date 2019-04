Control: Remedy presenta i due compositori responsabili della colonna sonora

505 Games e Remedy Entertainment hanno rivelato i nomi dei due celebri compositori attualmente al lavoro per realizzare le musiche di Control, action/adventure in uscita il prossimo 27 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC: Martin Stig Andersen e Petri Alanko.

Entrambi sono dei veterani del settore, avendo già partecipato ad altre opere videoludiche. Martin Stig Andersen ha messo la sua firma sulle colonne sonore di Wolfenstein 2 The New Colossus e Inside. Con il lavoro svolto sul titolo di Playdead ha ricevuto il premio per il miglior audio in un gioco indipendente ai Game Audio Network Guild Award del 2017. Petri Alanko, invece, è una vecchia conoscenza di Remedy, avendo già curato gli accompagnamenti musicali di Alan Wake e Quantum Break.

La colonna sonora di Control combinerà, quindi, le musiche intrise di mistero tipiche di Andersen con la miscela unica di sonorità elettroniche ed orchestrali di Alanko. I due compositori si sono presentati in un nuovo video condiviso dai ragazzi di Remedy, che potete visionare in cima a questa notizia. Control, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 27 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard e FuturePack. Il nuovo gioco degli autori di Max Payne combinerà scontri a fuoco in terza persona, elementi da action/adventure e abilità paranormali. La storia, a quanto pare, sarà ispirata ai film di Kubrick.