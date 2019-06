Control di Remedy: abbiamo provato la nuova demo, ecco la nostra Video Anteprima!

Invitati a Londra dal publisher 505 Games, siamo tornati con immenso piacere a indossare i panni di Jesse Faden per provare in anteprima una nuova demo di Control, l’ambizioso action thrilling di Remedy, già autori di Max Payne e Quantum Break.

Nello specifico, ci è stato dato modo di testare la terza missione dell’avventura, ossia quella che – come ci spiega il team di sviluppo – inizierà a mostrare le vere potenzialità del gioco, facendoci incontrare alcuni personaggi chiave e dandoci concretamente l’idea della libertà offerta dalla produzione.

Interpretando la giovane direttrice del Federal Bureau of Control in questa missione che sintetizza tutti gli elementi cardine su cui graviterà l'esperienza ludica e narrativa della nuova fatica di Sam Lake e compagni, abbiamo potuto sondare le ambizioni di Remedy e capito, semmai ve ne fosse ancora bisogno, quanto impegno hanno profuso in quest'opera ispirata alle avventure metroidvania più iconiche.

Prima di lasciarvi in compagnia della Video anteprima di Control a firma di Marco Mottura e Gabriele Laurino, e nell'attesa di tornare a percorrere gli enigmatici corridoi della Oldest House insieme a Jesse, ricordiamo a chi ci segue che l'ultimo action adventure metroidvania di Remedy Entertainment sarà disponibile a partire dal 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.