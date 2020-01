Control: Remedy racconta in video la genesi del Labirinto del Posacenere

Quasi a volersi riallacciare al discorso dei tanti easter egg di Control ancora da scoprire, gli sviluppatori di Remedy Entertainment si raccontano in un video che testimonia l'impegno profuso nella realizzazione di uno degli scenari più ambizioso del loro metroidvania, ossia il Livello del Posacenere.

Approfittando dello spazio mediatico concessogli dai colleghi di GameSpot, il Game Director di Control Mikael Kasurinen ci ha offerto un interessante dietro le quinte che descrive con dovizia di particolari lo sviluppo dell'Ashtray Maze, una delle ambientazioni più iconiche dell'ultima avventura paranormale firmata da Sam Lake.

Nel filmato confezionato da GS, Kasurinen si racconta e spiega che l'intenzione originaria del team di Remedy era quella di offrire un'esperienza indimenticabile a tutti gli emuli di Jesse Faden, e questo a prescindere dalla relativa semplicità del "gioco di specchi" su cui si basa il concept del Livello del Posacenere.

Dalla creazione della colonna sonora alle opere della letteratura New Weird che sono state una costante fonte d'ispirazione per gli autori finlandesi, il filmato ci regala uno spaccato dell'immenso lavoro compiuto da chi ha contribuito a dare forma a questa piccola grande gemma dell'action adventure che, nel 2019, è riuscita a guadagnarsi un posto d'onore tra le nomination per i premi GOTY più prestigiosi come quelli dei Game Awards 2019.