Dopo Control, Remedy sogna di sviluppare un gioco di ruolo nextgen

Nel corso di una fruttuosa sessione di Domande e Risposte tenuta su ResetEra, lo sviluppatore capo di Remedy Sergey Mohov ha discusso del futuro della compagnia dopo l'esperienza action metrodivania di Control per guardare alla next-gen con gli occhi di chi ritiene di dover sondare generi videoludici più "ruolistici".

In risposta a chi gli chiede quale strada dovrebbe intraprendere il team di Remedy con il prossimo progetto della compagnia diretta da Sam Lake, Mohov spiega alla community del popolare forum videoludico che "se potessi scegliere, opterei per i giochi di ruolo. Sono un grande fan dei GDR, sono cresciuto giocando a Baldur's Gate, Planescape Torment, Arcanum, Fallout 2, Neverwinter Nights e li ho portati regolarmente alle riunioni di design, credo che Remedy sarebbe davvero brava in questo genere di titoli".

Nel rimarcare ulteriormente il suo concetto, l'autore della software house finlandese ci esorta a guardare il tutto da una diversa prospettiva: "Pensaci, Control ci ha permesso di costruire mondi dettagliati e strani, popolati di personaggi avvincenti che raccontano la storia attraverso il gameplay. Sembra davvero un ottimo punto di partenza per un gioco di ruolo".

In attesa di capire quali percorsi deciderà di intraprendere il team di Sam Lake, vi ricordiamo che Control ha da poco ricevuto un aggiornamento che ha introdotto Expeditions, una modalità che offre agli emuli di Jesse Faden l'opportunità di ingannare il tempo che ci divide dall'arrivo del primo DLC a pagamento.