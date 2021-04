Control: Remedy in vena di scherzi col video del Demake su PlayStation 1

Per non essere da meno dei simulatori di appuntamenti ed erba di Valorant e Giants Software, i ragazzi di Remedy approfittano del Pesce d'Aprile 2021 per annunciare "ufficialmente" la nuova versione di Control... per PlayStation 1!

La nuova trasposizione del kolossal metroidvania di Remedy sulla prima console di Sony non vanterà certo il supporto al Ray Tracing o tantomeno alla tecnologia di super sampling in deep learning del DLSS, ma di sicuro aiuterà tutti gli emuli di Jesse Faden cresciuti nel mito delle console anni '90 a lasciarsi cullare dai ricordi.

All'interno del video confezionato dalla software house finlandese ritroviamo infatti la versione "in stile PS1" della Oldest House di Control e tutte le emozioni offerte dai combattimenti e dall'esplorazione del titolo originario, seppure con tutte le limitazioni hardware del tempo tra risoluzione, fluidità delle animazioni, qualità delle texture, illuminazione ed effetti particellari.

Date un'occhiata al video e fateci sapere cosa ne pensate dell'operazione nostalgia compiuta da Remedy per "festeggiare" il Pesce d'Aprile. Se amate questo genere di progetti in salsa retrogaming, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere lo speciale su Yarntown, il Demake non ufficiale di Bloodborne.