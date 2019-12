Control: trailer per la modalità Spedizioni e data d'uscita del primo DLC a pagamento

Nel corso della giornata odierna Control riceverà il nuovo aggiornamento gratuito di dicembre su tutte le piattaforme - PlayStation 4, Xbox One e PC - e Remedy ha approfittato del palco dei Game Awards 2019 per presentare una delle novità più importanti in assoluto, la modalità Spedizioni.

Spedizioni è descritta come una modalità molto impegnativa, in cui la protagonista a Jesse è chiamata a completare diversi obiettivi entro un tempo stabilito per ottenere potenti ricompense. A rendere il tutto ancor più emozionante ci sono inoltre diversi modificatori, che alterano la sfida rendendola ancor più complessa e ardua. Data la sua natura, Spedizioni è indirizzata all'end-game.

Al termine del trailer il team di sviluppo finlandese ne ha inoltre approfittato per annunciare che la prima espansione a pagamento di Control, intitolata The Foundation, verrà lanciata il prossimo 26 marzo. Trovate il filmato in apertura di notizia, buona visione!