Control riceverà una modalità VR dopo il lancio? Ecco cosa ne pensa Remedy

Dopo aver snocciolato le differenze tra Control e Quantum Break, Mikael Kasurinen e Brooke Maggs di Remedy discutono con i colleghi di GamingBolt del supporto post-lancio di Control e della possibilità di introdurre una modalità VR per arricchire il loro prossimo, ambizioso metroivania in realtà virtuale.

Affrontando l'argomento VR per offrire il loro punto di vista sull'argomento, il direttore e la Narrative Designer di Control approfittano così dell'occasione per affermare che "il gioco è così veloce, basato su movimenti molto fisici del personaggio. Sarebbe un'esperienza piuttosto difficile da gestire per via della nausea (provocata dagli effetti del motion sickness, ndr), se dovessimo trasporre il tutto in un contesto VR. La domanda però è interessante e ci fa pensare: dovremmo fare davvero qualcosa del genere?".

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti da altri sviluppatori di titoli VR con visuale in terza persona (fra tutti, il fiabesco Moss per PS VR), il team capitanato da Sam Lake (il vulcanico autore di Max Payne e Alan Wake) reputa così inconciliabile l'esperienza action di Control in un contesto basato sulla realtà virtuale. Nulla, però, vieta ai ragazzi di Remedy di sviluppare in futuro uno spin-off per visori VR basato su questa proprietà intellettuale, specie nel caso in cui l'epopea thrilling di Jesse Faden dovesse incontrare il favore di pubblico e critica.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Control uscirà il prossimo 27 agosto su PC, PS4 e Xbox One.