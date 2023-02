Control si rifà il trucco su PC: HDR e risoluzione Ultrawide con una mod di Remedy

Mentre proseguono i lavori sull'ormai annunciato Control 2, il programmatore di Remedy Filippo Tarpini ha deciso di rendere ancora più immersiva l'esperienza action thrilling del primo capitolo della serie realizzando una mod che introduce diverse funzionalità inedite.

La patch non ufficiale di Control sviluppata da Tarpini porta in dote l'HDR su PC: l'implementazione dell'High Dynamic Range trasforma l'esperienza visiva offerta dai locali del Federal Bureau of Control grazie al maggiore contrasto delle ombre, alle luci più vivide e ai colori più nitidi.

La mod del programmatore di Remedy introduce anche una nuova impostazione grafica che dovrebbe mitigare i problemi causati dal caricamento e dallo streaming lento delle texture. Di particolare interesse sono poi i miglioramenti apportati al DLSS, con l'aggiornamento alla versione 2.5.1 dell'upscaler 'intelligente' di NVIDIA, e il supporto completo alle configurazioni che prevedono l'utilizzo di monitor UltraWide con formati analoghi o superiori ai 32:9. Non mancano nemmeno dei correttivi alla gestione di FOV, LOD e modalità in finestra, come pure ai problemi con il launcher eseguendo il gioco su PC con GPU Intel Arc.

In calce alla notizia trovate il link con tutte le indicazioni per scaricare gratuitamente la mod di Control sviluppata dal programmatore di Remedy. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro articolo su Control 2 e le aspettative su storia, personaggi e gameplay.