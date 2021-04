Control, rimossi da Steam edizione standard, DLC e Season Pass: resta la Ultimate Edition

Come riportato sul forum ResetEra, 505 Games ha provveduto, senza alcun tipo di preavviso, a rimuovere da Steam l'edizione Standard di Control, insieme ai DLC singoli e al Season Pass dell'action game paranormale incentrato sulle gesta di Jesse Faden.

Andando a visitare la pagine del gioco sullo store di Valve, possiamo notare come l'unico prodotto ancora disponibile sia Control Ultimate Edition, la versione completa che include al suo interno tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati post-lancio dal team di sviluppo. Abbiamo conferma della rimozione del gioco base, delle espansioni e del Season Pass grazie al portale SteamDB che, come potete osservare in calce alla notizia, cita la richiesta esplicita da parte del publisher.

L'inaspettata novità sta già causando il malcontento di diversi utenti che posseggono il titolo nella sua versione base, e che quindi avrebbero voluto procedere all'acquisto del Season Pass o dei DLC AWE e The Foundation in futuro. In questo modo, i giocatori in questione sono invece costretti a comprare necessariamente la Ultimate Edition. Come segnalato su ResetEra, il Season Pass è attualmente scontato del 50% su Humble Bundle, e potrebbe essere questa la buona occasione per aggiudicarsi il contenuto.

Nel momento in cui scriviamo, Control è regolarmente acquistabile in tutte le sue versioni sugli store PlayStation e Xbox. Non sappiamo se su Steam la situazione rimarrà d'ora in avanti invariata, o se invece 505 Games ha rimosso soltanto temporaneamente l'edizione standard e i DLC.

Nelle scorse settimane, 505 Games ha rivelato gli incassi generati dalla vendita di Control. Remedy Entertainment si trova attualmente al lavoro su due nuovi titoli realizzati in collaborazione con Epic Games.