Control: la roadmap con update e DLC del Season Pass suggerisce il ritorno di Alan Wake

Dalle pagine del sito ufficiale di Control, Antonela Punder di Remedy Entertainment illustra la roadmap dei contenuti post-lancio del metrodivania con protagonista Jesse Faden. Stando a quanto suggerito dalla software house finlandese, tra gli update previsti dovrebbe esserci anche un DLC dedicato ad Alan Wake!

L'infografica che accompagna l'annuncio della roadmap ci informa che entro la fine di quest'anno potremo accedere alla Photo Mode di Control, grazie alla quale potremo scattare delle fotografie per immortalare gli scenari distopici della Oldest House.

Sempre entro la fine del 2019, e più precisamente nel corso del mese di dicembre, sarà poi lanciata una modalità inedita chiamata Expeditions: in questa nuova serie di sfide che saranno disponibili in via del tutto gratuita per tutti gli utenti di Control, Jesse Faden dovrà aiutare il responsabile della sicurezza della Oldest House, Arish, a esplorare la misteriosa "Formation" e i suoi dintorni per portare a termine delle attività studiate per mettere alla prova i riflessi e le capacità degli utenti.

Quanto alle espansioni collegate al Season Pass, nel 2020 potremo assistere alla pubblicazione di due DLC chiamati "Fondamenta" ed "EMA", ciascuna in grado di offrire diverse ore di divertimento grazie a nuove missioni, nemici inediti da affrontare e meccaniche di gioco ancora più originali.

L'espansione Fondamenta ci permetterà di approfondire la storia della Oldest House partecipando a delle sfide che si svolgeranno nei sotterranei del complesso federale: il DLC in questione arriverà nei primi mesi del 2020 e sarà disponibile in esclusiva temporale su PlayStation 4. Il secondo DLC, chiamato EMA, ci porterà in una nuova zona della Oldest House, il Settore Investigazioni, per studiare gli Eventi del Mondo Alterato. L'acronimo in inglese della seconda espansione collegata al Season Pass, AWE, e l'immagine che ne accompagna l'annuncio sembrano rinsaldare il misterioso legame tra Control ed Alan Wake.

Il contenuto aggiuntivo EMA di Control sarà disponibile a metà 2020 e, diversamente da Fondamenta, verrà lanciato in contemporanea su PS4, Xbox One e PC. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Control e a una comoda guida con trucchi per sopravvivere alle creature multidimensionali che popolano questo universo sparatutto venato di elementi metroidvania.