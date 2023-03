Control, Sable, Hellblade e Batora a pochi euro con Humble Bundle

Dopo aver lanciato la raccolta fondi su Humble Bundle per le vittime del terremoto in Turchia e Siria, i curatori del noto store digitale danno il via alla offerta 'Warriors, Dreamers and God Slayers" con tanti videogiochi action adventure da acquistare a pochi euro e contribuire a una nuova causa benefica.

Il nuovo bundle 'modulare' dello store di Humble ci reimmerge nelle atmosfere metroidvania del Bureau di Control Ultimate Edition, per poi farci vivere intrepide avventure negli universi virtuali di Batora Lost Haven, Sable, Dreamscaper, Hellblade Senua's Saga e tanti altri titoli.

Eccovi allora tutti i videogiochi compresi nella raccolta Warriors, Dreamers and God Slayers di Humble Bundle, da riscattare su Steam con i rispettivi codici spendendo una cifra uguale o inferiore ai 14,12 euro:

Control Ultimate Edition

Syberia: The World Before

Praey for the Gods

Hellblade: Senua's Sacrifice

Sable

Dreamscaper

Call of the Sea

Batora: Lost Haven

Il denaro speso dagli appassionati acquistando il bundle in questione contribuirà a sostenere la causa di enti benefici e organizzazioni no profit come Girls Who Code e Girls Make Games Scholarship Fund per celebrare il mese della storia delle donne. Per un ulteriore approfondimento sui giochi presenti nel nuovo pacchetto Humble Bundle che sarà disponibile fino alla fine del mese di marzo, qui trovate la nostra recensione di Control Ultimate Edition su PS5.