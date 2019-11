Control: Sam Lake parla dell'ispirazione del gioco citando Lovecraft e David Lynch

Parlando con i colleghi di GamesBeat, Sam Lake, il noto scrittore e attore di Remedy che ha dato il volto al celebre Max Payne, ha parlato della complessità e della nuova impostazione che viene espressa in Control.

Sam Lake racconta infatti di essersi ispirato al "New Weird" un genere letterario che prende elementi dalla narrativa fantasy per fonderli con la fantascienza e con le atmosfere più tetre dell'horror. Le radici di questa impostazione nascono dai racconti di giganti come Lewis Carrol, H.P. Lovecraft o dai più recenti Stephen King e Clive Barker. L'autore di Remedy spiega come sia stimolante il fatto di non avere un quadro della situazione completo: "Il mio interesse viene suscitato quando mi trovo di fronte a qualcosa di ben fatto e mi sento come se non fossi abbastanza intelligente da capirlo".



Lake continua poi portando come esempio le opere di David Lynch ed in particolare la serie cult Twin Peaks: "quando guardo l'ultima stagione di Twin Peaks mi sento felice, in buone mani. Nonostante sia difficile da comprendere, ti fa stare bene. Sembra che ci sia un significato. Nulla può distruggere questa sensazione" per poi aggiungere "Nell'arte non c'è bisogno che tutto venga spiegato, purché sia fatto bene...è proprio quello che abbiamo cercato di fare in Control, creare una sensazione del genere".

Sembra poi che lo stesso Sam Lake sia al lavoro su una nuova storia che potrebbe essere il seguito di Control. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Control sulle pagine di Everyeye.