Control si mostra in un breve Video Gameplay direttamente dalla GDC 2019

Il nuovo ed intrigante progetto videoludico di Casa Remedy Games torna a mostrarsi al pubblico in occasione dell'edizione 2019 della Game Developers Conference.

In particolare, Control si presenta in azione all'interno di un video gameplay, dedicato ad una Demo PC definita come "work-in-progress" e dunque non totalmente rappresentativa della versione definitiva del Gioco. All'interno di quest'ultima, il Team di Sviluppo mette in evidenza la tecnologia di Real-Time Ray Tracing, così come supportata da una GeForce RTX. In descrizione al video, si specifica come nel video sia possibile visionare esempi di funzionamento di diverse tecniche di Real-Time Ray Tracing, tra le quali vengono citate Ray Traced Indirect Diffuse, Ray Traced Indirect Specular e Ray Traced Contact Shadows. Il filmato, per quanto breve, risulta sicuramente interessante. Come di consueto, potete dunque visualizzarlo direttamente in apertura a questa stessa news: Buona Visione!



Ne approfittiamo per segnalare ai Lettori e alle Lettrici che sulle pagine di Everyeye è attualmente disponibile uno speciale interamente dedicato al nuovo Gioco di Remedy, all'interno del quale il nostro Giuseppe Arace analizza l'insieme di tutte le informazioni disponibili su Control. Vi ricordiamo inoltre che, recentemente, il Team di Sviluppo ha condiviso numerose informazioni su Control, tra le quali figurano interessanti dettagli sull'ambientazione.