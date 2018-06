Control: si potranno modificare armi e abilità, presenti le missioni secondarie

Dopo il primo video gameplay mostrato durante l'E3 2018 di Los Angeles, Remedy è tornata a parlare di Control, confermando che nel gioco saranno presenti le missioni secondarie e la possibilità di modificare armi e abilità.

Come confermato da Anna Megill di Remedy, infatti, in Control potremo modificare sia le armi che le abilità di Jesse, la protagonista della nuova avventura in sviluppo presso gli studi della software house finlandese. Una caratteristica già intravista nella demo portata all'E3 2018, dove l'arma in dotazione al giocatore poteva essere trasformata in forme diverse come pistola e carabina.

Stando alle parole di Thomas Puha, inoltre, il titolo includerà anche le missioni secondarie da affrontare in totale libertà: "Hai le tue missioni della storia principale, ma ci sono anche delle side quest da completare, con la possibilità di conoscere nuovi personaggi ostili e amichevoli. Detto questo, sicuramente Control non può definirsi un gioco open world, ma più che altro un'esperienza open-ended".

Nell'attesa che il titolo riceva una finestra di lancio più precisa (attualmente fissata per un generico 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC), vi lasciamo con la nostra Video Anteprima di Control basata su quanto mostrato all'E3 2018 di Los Angeles. Cosa vi aspettate dal nuovo gioco degli autori di Max Payne e Quantum Break?