Control: gli speedrunner 'rompono' il gioco sorprendendo il team di sviluppo

Come spesso accade nel mondo degli speedrunner, anche i giocatori che stanno provando a raggiungere nuovi record con Control hanno scoperto una serie di glitch e trucchetti per completare il gioco nel minor tempo possibile che hanno sbalordito persino gli sviluppatori.

Pur di guadagnare qualche minuto, gli utenti in questione sono riusciti a scovare i glitch più strani come la possibilità di trasformarsi nella pistola di Jesse oppure di volare oltre i confini della mappa per saltare il labirinto presente nelle fasi avanzate della storia e considerato da molti la sezione più bella dell'intero gioco. La creatività degli utenti non ha potuto che attirare l'attenzione di Remedy e della community manager Vida Starčević, la quale sostiene di essere molto divertita da queste scoperte. Si tratta infatti di utenti che giocano il prodotto in maniera completamente diversa rispetto al giocatore medio ed eseguono le azioni più impensabili con lo scopo di far venire a galla problematiche nascoste ed utili ad avanzare più velocemente.

Prima di lasciarvi ad una serie di video che mostrano i glitch più buffi come quello che prevede l'utilizzo di un frigorifero per valicare i confini della mappa, vi ricordiamo che Sony ha pubblicato una splendida raccolta di screenshot di Control.

