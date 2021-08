Control supera i 100 milioni di giocatori: nuovo capitolo e spin-off in arrivo

Nel presentare i risultati finanziari relativi alla prima metà del 2021, il team di Remedy Entertainment ha condiviso una interessante selezione di annunci.

Tra questi ultimi, ha trovato spazio anche Control, che a distanza di alcuni anni dal primo esordio continua a rappresentare un significativo successo per la software house. Secondo gli ultimi dati, in particolare, l'avventura sovrannaturale di Jesse Faden avrebbe conquistato ben oltre 10 milioni di videogiocatori in tutto il mondo, anche grazie al progressivo ampliamento delle piattaforme supportate e alla pubblicazione della Ultimate Edition. Un'onda lunga che ha nel tempo convinto lo studio finlandese a dare ulteriore spazio all'IP.

Con l'ultimo report finanziario, Remedy Entertainment ha confermato che il futuro vedrà approdare sul mercato due nuove produzioni a tema Control. Tra queste, un nuovo capitolo principale per la serie, sul quale non sono stati offerti molti dettagli, ma il progetto vanterà un grande budget e potrebbe facilmente rivelarsi essere un sequel. In aggiunta, è attualmente in lavorazione anche uno spin-off multiplayer di Control: il titolo sarà sviluppato da Remedy ed edito dal publisher italiano 505 Games. Noto con il nome in codice di Condor, quest'ultimo vanterà una natura di tipo PVE, con struttura cooperativa pensata per team composti da 4 giocatori.