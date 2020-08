Control: svelati i primi 15 minuti di gameplay di Awe, ecco il ritorno di Alan Wake

Remedy Entertainment ha svelato oggi i primi quindici minuti di gameplay di Awe, la seconda espansione per Control, mostrando ai giocatori come lo studio è riuscito a riportare in vita il personaggio di Alan Wake e ad integrarlo nel pluripremiato action.

I ragazzi di Remedy ha presentato i primi quindici minuti della nuova espansione durante una live su Tiwtch, confermando che il mondo di Control e quello di Alan Wake fanno parte dello stesso universo narrativo. In Awe infatti Jessie lascia intendere di essere a conoscenza di Alan già prima degli eventi narrati nel gioco e dovrà scoprire come quest'ultimo sia collegato al Bureau of Control.

Nella live è anche stata mostrata una nuova arma principale, nonché la meccanica legata alla luce tanto cara ai fan di Alan Wake. Nelle nuove zone di indagine introdotte in Awe i giocatori dovranno infatti "rimanere nelle zone illuminate" per evitare il peggio.

Awe sarà l'espansione finale di Control ed uscirà il prossimo 27 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4. Remedy ha recentemente rivelato che il prossimo gioco in sviluppo si svolgerà nell'universo di Remedy Connect. A fine mese inoltre uscirà Control: Ultimate Edition con tanto di futuro aggiornamento gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X.