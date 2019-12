Control: ci sono ancora tanti easter egg da scoprire tra gioco base e DLC, rivela Remedy

Dalle pagine di GamesRadar, il direttore di Remedy, Mikael Kasurinen, esorta tutti i giocatori di Control a esplorare ogni angolo della Oldest House per rintracciare gli ultimi easter egg che, a suo dire, non sono stati ancora scoperti dagli utenti.

Nel discutere degli sforzi profusi dagli autori finlandesi al seguito dello scrittore Sam Lake per erigere l'impalcatura ludica, narrativa e artistica del metroidvania con protagonista Jesse Faden, Kasurinen spiega che "è stato pazzesco vedere la velocità con cui la gente è riuscita capire molti degli easter egg che avevamo disseminato per la mappa. Ciò detto, però, sottolineo come ci siano ancora alcuni segreti da risolvere ed easter egg che gli appassionati non hanno ancora trovato, anche se alcuni di questi misteri hanno una coda più lunga che si estende anche ai DLC".

A detta di Kasurinen, quindi, il Remedy Universe è destinato ad ampliarsi ulteriormente grazie alle scoperte che compiranno gli utenti approfondendo la conoscenza delle ambientazioni del gioco base e immergendosi nelle atmosfere delle future espansioni. Il primo DLC a pagamento di Control, The Foundation, arriverà il 26 marzo del 2020 in esclusiva temporale su PlayStation 4, per poi approdare su PC, Xbox One e Google Stadia.

L'espansione The Foundation darà modo agli emuli di Jesse di sviscerare i segreti più reconditi della Oldest House attraverso delle sfide che si svolgeranno nei sotterranei del complesso federale. A tal proposito, vi invitiamo ad approfondire l'argomento analizzando su queste pagine la roadmap con update e DLC del Season Pass di Control.