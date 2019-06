Control: il teaser trailer dell'E3 2019 accompagna l'apertura dei pre-order

Manca poco più di un giorno alla prima conferenza dell'E3 2019 e tra i titoli che più stanno incuriosendo gli utenti non possiamo non citare Control, il nuovo progetto degli autori di Alan Wake e Quantum Break.

Nelle ultime ore il titolo è tornato a mostrarsi con un breve ma intenso teaser trailer che ci mostra alcune delle particolari ambientazioni che la protagonista dai capelli rossi dovrà esplorare. In Control il giocatore vestirà infatti panni della direttrice del Federal Bureau of Control, Jesse Faden, la quale ha appena ricevuto tale incarico e dovrà risolvere un mistero che coinvolge proprio l'edificio dell'FBC. Nel corso del gioco potremo spostarci liberamente tra le aree della mappa e sfruttare i particolari poteri telecinetici di Jess, che ha in dotazione una pistola in grado di mutare e assumere varie forme.

Ad accompagnare il lancio del nuovo trailer c'è anche l'apertura ufficiale delle prenotazioni del gioco, che vi ricordiamo arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 27 agosto 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC.

Se volete saperne di più sull'ultima fatica di Remedy potete leggere la nostra anteprima di Control scritta da Marco Mottura, che ha avuto l'occasione di provare la demo dell'E3 2019 a Londra giusto qualche giorno fa.