Control torna a casa: Remedy acquisisce da 505 Games tutti i diritti sulla serie

Nei progetti per il futuro di Remedy Entertainment ci sarà spazio anche per Control: i vertici della casa di sviluppo finlandese annunciano infatti di aver finalizzato l'acquisizione da 505 Games di tutti i diritti sulla proprietà intellettuale di Control.

L'amministratore delegato di Remedy, Tero Virtala, sottolinea che "nell'ottica della nostra strategia a lungo termine volta ad avere un maggiore controllo sulle attività e sulle IP che abbiamo creato, siamo lieti di confermarvi che abbiamo riottenuto tutti i diritti sulla serie di Control, ivi compresi i diritti per Project Condor e il nuovo capitolo di Control attualmente in fase di sviluppo".

Sulla scorta delle informazioni condivise da GIbiz apprendiamo che l'accordo tra 505 Games e Remedy ha previsto l'esborso di circa 17 milioni di euro, ovvero l'importo che 505 Games ha investito fino ad oggi per lo sviluppo di Control 2 e dello spin-off multiplayer Condor.

Il team di Espoo spiega inoltre che, d'ora in avanti, deciderà "caso per caso" se procedere con l'autopubblicazione dei propri futuri titoli legati all'IP di Control o impegnarsi a trovare un nuovo partner editoriale per i videogiochi futuri della serie.

Lo stesso Virtala spiega inoltre che "lo sviluppo di Condor e Control 2 continuerà normalmente, con Remedy che si impegna a considerare le migliori opportunità di finanziamento e valutare il miglior modello per la futura pubblicazione e distribuzione per questi progetti".