Control: primo trailer e immagini del DLC The Foundation

Tramite le pagine del PlayStation Blog USA, Remedy ha diffuso il trailer di debutto e le prime immagini di The Foundation, nuovo DLC di Control in arrivo il 26 marzo su PC, PS4 e Xbox One.

In The Foundation i giocatori avranno accesso a una quest principale e numerose missioni secondarie da risolvere con l'obiettivo di fare chiarezza sulla scomparsa di Helen Marshall. Secondo quanto dichiarato i giocatori possono aspettarsi tra le quattro e le cinque ore di gioco aggiuntive da questo pacchetto, che ricordiamo potrà essere avviato solamente dopo aver completato il gioco principale.

Oltre a The Foundation, a marzo Remedy pubblicherà anche un corposo aggiornamento gratuito per Control che migliorerà la funzionalità della mappa e risolverà alcuni bug e problemi tecnici segnalati dalla community. Lo studio finlandese continuerà ad aggiornare il gioco e nel 2020 è previsto anche l'arrivo del DLC AWE apparentemente legato ad Alan Wake, anche se questa tesi non è mai stata confermata e anzi nel gioco l'acronimo AWE sia presentato come "Altered World Event".

Il gioco Remedy è disponibile da qualche tempo anche su PlayStation Now e Xbox Game Pass, Control 2 è in sviluppo secondo alcuni rumor ma anche in questo caso nessuna conferma ufficiale è giunta da parte della compagnia.