Control: tre mesi dopo, il DLC The Foundation arriva anche su Xbox One

Hanno dovuto aspettare ben tre mesi in più rispetto ai colleghi su PC e PlayStation 4, ma l'attesa è finalmente giunta al termine anche per loro. A partire da oggi, i giocatori Xbox One possono tornare nella Oldest House acquistando il DLC The Foundation di Control.

L'espansione aggiunge nuove missioni, oltre a nuovi elementi narrativi, nemici e intriganti abilità, e può essere acquistata digitalmente sul Microsoft Store per Xbox One e Xbox One X al prezzo di 14,99 euro. The Foundation è anche inclusa nel Season Pass di Control, che è venduto a 24,99 euro e comprende pure il DLC AWE, in uscita entro la fine del 2020.

The Foundation spedisce i giocatori nelle viscere della Oldest House, alla scoperta della sua storia. Jesse viene avvertita dal misterioso Consiglio che c’è un problema nelle fondamenta dello stabilimento. Una misteriosa struttura chiamata “Il Monolite” è stata danneggiata e il Piano Astrale sta trapelando in queste fondamenta. Se Jesse non riuscirà a risolvere la situazione, la Oldest House, assieme al Bureau of Control, saranno consumati da questa contagiosa e invasiva dimensione parallela. Se volete saperne di più prima di procedere all'acquisto, potete leggere la nostra recensione di The Foundation basata sull'edizione PC di Control.