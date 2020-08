Control Ultimate Edition: 505 Games motiva la scelta dell'update nextgen 'esclusivo'

In conseguenza delle polemiche sollevate dalla community all'annuncio di Control Ultimate Editio e dell'update nextgen precluso agli acquirenti della versione originaria del kolossal di Remedy, i rappresentanti di 505 Games hanno voluto spiegare i motivi di questa scelta.

Nel messaggio condiviso da 505 sulle pagine del sito di Control, il publisher italiano spiega di aver passato diversi mesi a esplorare tutte le opzioni di lancio per la Ultimate Edition e che "nessuna decisione è stata presa alla leggera. Sebbene sia difficile portare qualsiasi gioco su piattaforme di nuova generazione, ci siamo resi subito conto del fatto che sarebbe stato ancora più difficile provvedere all'aggiornamento nextgen per la nostra attuale base di utenti. Qualsiasi strada che avremmo seguito ci avrebbe portati a un qualche tipo di blocco, un muro che avrebbe significato che almeno un gruppo di giocatori sarebbe stato escluso da questo aggiornamento per vari motivi. Ad oggi, non possiamo offrire un upgrade a tutti ed escludere un gruppo di giocatori sembra una soluzione ingiusta. Capiamo che non è quello che vuoi sentire".

In un successivo passaggio, 505 Games specifica che "il nostro obiettivo non era quello di lanciare dei contenuti esclusivi sulle piattaforme di nuova generazione, ma di offrire la piena esperienza di Control a chi non l'ha ancora giocato e di farlo in un unico prodotto che sia facile da trovare. Le versioni di Control per PS5 e Xbox Series offrono gli stessi contenuti del gioco accessibile nella generazione attuale, sebbene sfrutti appieno la potenza e le funzionalità fornite da queste nuove console. Control Ultimate Edition sarà l'unica versione acquistabile su console nextgen. Tuttavia, se possiedi Control, gli Expansion Pack o il Season Pass su PS4 o Xbox One, sarai comunque in grado di giocarli al 100% sulla tua console nextgen con un'esperienza migliorata grazie alla retrocompatibilità".

La versione Ultimate Edition del metroidvania paranormale Control sarà disponibile dal 27 agosto su Steam e dal 10 settembre su PS4, Xbox One ed Epic Games Store in digital delivery, mentre per le versioni retail occorrerà attendere fino alla fine del 2020. Sempre per fine anno è previsto il lancio di Control Ultimate Edition su PS5 e Xbox Series X in digitale, e da inizio 2021 in versione fisica.