Control Ultimate Edition annunciato per Google Stadia

Google sta tenendo fede al suo impegno di portare più di 100 giochi su Stadia nel corso del 2021: nei prossimi mesi verrà aggiunto al catalogo anche un altra produzione di spessore, Control Ultimate Edition!

505 Games e Remedy Entertainment hanno annunciato che Control Ultimate Edition verrà pubblicato su Google Stadia nel corso dell'estate. La data precisa non è ancora stata rivelata, ma gli utenti della piattaforma di gaming in streaming possono aspettarsi l'edizione più completa dell'action/adventure firmato dagli autori di Max Payne e Alan Wake, comprensiva anche delle espansioni The Foundation e AWE. Non sono stati resi noti dettagli di natura tecnica, per i quali dovremo probabilmente aspettare il lancio. Control Ultimate Edition è recentemente approdato anche su PS5 e Xbox Series X|S, dove supporta anche il Ray-Tracing, tecnologia non ancora contemplata su Stadia.

Ne approfittiamo per ricordarvi che nei prossimi mesi arriveranno su Stadia anche produzioni come Life is Strange: True Colors, Hello Engineer, Farming Simulator 22 e ARK: Survival Evolved. Il primo giugno, invece, verranno aggiunti altri quattro giochi gratis a Stadia Pro.