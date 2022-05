Control Ultimate Edition: AT&T regala la versione cloud 'licenziata' da Google Stadia

L'operatore telefonico statunitense AT&T regala ai propri clienti la versione in game streaming di Control Ultimate Edition basata sulla tecnologia in concessione di Google Stadia.

Il sistema adottato da AT&T è legato alla piattaforma Immersive Stream for Games, una tecnologia cloud basata, appunto, sulla tecnologia in game streaming di Stadia che Google ha deciso di concedere in licenza a tutte le aziende terze interessate a stringere una partnership con il colosso di Mountain View.

L'offerta in questione è rivolta a tutti gli utenti che hanno sottoscritto un piano dati con AT&T negli Stati Uniti. Il programma Immersive Stream for Games è partito ufficialmente lo scorso ottobre con la versione "su nuvola" di Batman Arkham Knight, anch'essa prestata da Stadia e interamente basata sulla tecnologia di Google.

La partnership tra AT&T e Google consentirà agli utenti dell'operatore telefonico americano di giocare senza alcuna limitazione a Control Ultimate Edition in game streaming su browser desktop e dispositivi mobile, sia in Wi-Fi che in connettività 5G. In attesa di scoprire se Google intende prestare la propria tecnologia in game streaming ad altri operatori internet e telefonici europei, vi lasciamo al video confezionato da AT&T per annunciare l'arrivo della versione cloud di Control Ultimate Edition tra i bonus gratuiti per i propri utenti.