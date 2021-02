Control Ultimate Edition: come avviare i DLC Le Fondamenta e AWE

Con l'aggiunta di Control Ultimate Edition nella lineup Playstation Plus e l'arrivo dell'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X/S, molti giocatori potranno provare, oltre al gioco in sé, anche le sue due espansioni chiamate Le Fondamenta e AWE.

Come avviare il DLC Le Fondamenta

Per iniziare il primo dei due DLC di Control, chiamato Le Fondamenta (qui trovate la recensione del DLC Le Fondamenta di Control), dovrete per prima cosa completare tutte le missioni principali del gioco. Al termine dell’ultima missione, dopo aver fatto ritorno all’interno dell’Agenzia e aver sbloccato la possibilità di esplorare liberamente il Federal Bureau of Control per raccogliere i collezionabili rimasti e terminare le missioni secondarie, la prima missione del dlc Le Fondamenta verrà automaticamente aggiunta al vostro registro, pronta per essere attivata.

Come avviare il DLC AWE

Il secondo DLC del gioco, chiamato AWE, potrà essere cominciato e terminato prima del completamento della storyline principale di Control: vi basterà infatti portare a termine la settima missione del gioco, chiamata Il Volto del Nemico, dopodiché la prima missione di questa espansione comparirà automaticamente all’interno del registro, e sarete liberi di seguirla. Se volete approfondire vi rimandiamo alla recensione di AWE, il secondo DLC di Control.

In entrambi i casi, tuttavia, il consiglio è quello di portare prima a termine tutte le missioni principali del gioco, in modo da completare il viaggio di Jesse all’interno dell’Agenzia, oltre a completare anche qualche missione secondaria, in modo tale da recuperare materiali e nuove abilità che vi aiuteranno ad affrontare le pericolose minacce che si celano all’interno delle due espansioni di Control.



Infine vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate anche la guida per effettuare l'upgrade di Control Ultimate Edition e aggiornare il gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.