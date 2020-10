Control Ultimate Edition e Hitman 3 arriveranno su Switch tramite Cloud

Con una mossa a sorpresa (anzi, due), durante il Nintendo Mini Partner Showcase del 28 ottobre è stato confermato l'arrivo di Control Ultimate Edition e Hitman 3 su Switch, entrambi eseguibili via Cloud.

Control Ultimate Edition Cloud Version

Vincitore di oltre 80 premi, Control è un gioco di azione e avventura in terza persona dalla grafica spettacolare che strabilierà i giocatori. Unendo vasti ambienti da esplorare ad una storia e ambientazione per le quali lo sviluppatore Remedy Entertainment è molto amato, Control propone una grande esperienza di gioco gratificante. La versione Cloud di Control è ora disponibile nel Nintendo eShop su Nintendo Switch.

Hitman 3 Cloud Version

Per la prima volta la serie Hitman approda su Nintendo Switch. Questo gioco rappresenta la drammatica conclusione della trilogia e porterà i giocatori in viaggio per il mondo in un’avventura tra vasti ambienti in stile sandbox. Lo spietato Agente 47 ritorna per lavorare sulle missioni più importanti della sua carriera. La versione cloud di Hitman 3 è in arrivo su Nintendo Switch.

La Ultimate Edition di Control è già disponibile su eShop mentre per Hitman 3 non è stata fornita una data, non è chiaro quindi se il gioco uscirà insieme alle altre versioni oppure più avanti. Due nuovi titoli terze parti si aggiungono al catalogo Nintendo Switch, li proverete?