Control Ultimate Edition su next gen: tutti i dettagli nella video recensione in 4K!

Gli inquietanti segreti e le surreali atmosfere del Federal Bureau of Control ritornano in azione su console di nuova generazione, grazie alla pubblicazione di Control Ultimate Edition.

Riedizione dell'apprezzata produzione a firma di Remedy Entertainment, quest'ultima raggiunge i lidi del mondo console per offrire al pubblico una ulteriore occasione per immergersi tra i suoi misteri. Con la nuova pubblicazione, la software house e il publisher italiano 505 Games confezionano un pacchetto che include al suo interno i frutti del supporto post lancio, ovvero i DLC The Foundation ed AWE. Su console next-gen, l'offerta è inoltre arricchita da un'interessante selezione di migliorie tecniche, volte a sfruttare le potenzialità dei nuovi hardware Sony e Microsoft.



Nello specifico, su PlayStation 5 e Xbox Series X, la riedizione di Control propone due modalità di gioco alternative. In versione "Performance", il gioco privilegia il mantenimento dei 60 fps, mentre in modalità "Grafica" troviamo una risoluzione maggiore e il supporto al Ray Tracing. Per scoprire l'esito degli sforzi di Remedy per questa nuova versione, il nostro Francesco Fossetti ha testato il titolo su PlayStation 5, dove Control Ultimate Edition supporta il DualSense. Trovate il resoconto del suo nuovo viaggio nella nostra video recensione, disponibile direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



In chiusura, ricordiamo che Control Ultimate Edition è incluso tra i giochi gratis su PlayStation Plus di febbraio 2021.