Control Ultimate Edition: il nuovo update riduce drasticamente i crash su Xbox Series X|S

Sin dal lancio della Ultimate Edition di Control, diversi possessori di Xbox Series X|S che hanno intrapreso l'avventura paranormale di Jesse Faden hanno lamentato dei preoccupanti casi di crash sulle proprie console next-gen.

Gli sviluppatori di Remedy Entertainment erano già al corrente dei frequenti crash sulle piattaforme Microsoft, e già da diverse settimane hanno iniziato a lavorare per riuscire a risolvere la problematica pubblicando alcune patch correttive. Come segnalato dalla nuova comunicazione del publisher 505 Games, il più recente update di Control Ultimate Edition dovrebbe andare a ridurre in modo drastico i casi di crash su Xbox Series X|S. Leggendo tra le righe di quanto dichiarato, parrebbe di capire che il problema non sia stato ancora del tutto risolto, ma la situazione dovrebbe essere sensibilmente migliorata dopo l'ultimo apporto del team di sviluppo finlandese. Come potete leggere tramite il tweet che trovate in chiusura di notizia, la patch 1.03 è stata distribuita ieri e risulta disponibile per essere scaricata.

Control Ultimate Edition è disponibile ora per PC Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. A patto di essere in posesso della Ultimate Edition, al cui interno sono compresi i DLC Le Fondamenta e AWE, potete effettuare l'upgrade gratis sulle console next-gen, dove potrete godere di risoluzioni maggiori e prestazioni migliori. Digital Foundry ha recentemente messo a confronto il frame-rate del gioco su PS5 e Xbox Series X|S con Ray-Tracing attivo. Per ulteriori approfondimenti sull'action-adventure paranormale di Remedy, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Control Ultimate Edition.