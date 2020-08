Control Ultimate Edition: il nuovo video fissa l'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X

Dopo l'annuncio della versione nextgen di Control a margine dell'evento sui giochi PS5 dell'11 giugno scorso, Remedy Entertainment e 505 Games pubblicano un nuovo video di Control Ultimate Edition per fissarne la data d'uscita su PC e la finestra di lancio su PS5 e Xbox Series X.

In base alle informazioni snocciolate dalla software house finlandese capitanata da Sam Lake e dall'editore italiano, la commercializzazione di Control Ultimate Edition avverrà su Steam il 27 agosto e dal 10 settembre su PS4, Xbox One ed Epic Games Store in digital delivery, mentre per la versione fisica ci sarà da attendere fino alla fine dell'anno.

Sempre per fine 2020 è poi prevista la commercializzazione su PS Store e Xbox Store di Control Ultimate Edition per PlayStation 5 e Xbox Series X: le versioni fisiche saranno invece disponibili da inizio 2021.

Remedy e 505 Games riferiscono inoltre che chi acquisterà la Ultimate Edition su PS4 e Xbox One potrà ricevere un upgrade gratuito per le versioni PS5 e XSX: questa opzione, quindi, non sarà disponibile per gli acquirenti della versione originaria di Control, nemmeno per coloro che hanno comprato sia il gioco che le relative espansioni come The Foundation. Nel frattempo, vi ricordiamo che l'anteprima del DLC AWE di Control è prevista per le ore 18:00 italiane di domani, giovedì 13 agosto.