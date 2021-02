Control Ultimate Edition pesa molto meno su PS5 rispetto a Xbox Series X: ecco perché

Proprio come abbiamo appreso alcune settimane prima del lancio della console, Sony ha deciso di integrare all'interno dell'hardware di PlayStation 5 il sistema di decompressione conosciuto con il nome Kraken: i primi effetti positivi di questa mossa si sono visti con il lancio di Control Ultimate Edition sulla piattaforma next-gen.

Come segnalato dagli utenti su reddit, su PlayStation 5 la versione definitiva dell'action-adventure paranormale di Remedy pesa ben il 42% in meno rispetto al formato Xbox Series X|S del titolo. Per la precisione, parliamo di appena 25.79GB da scaricare per i possessori della console Sony, contrapposti ai 42.4GB per coloro che invece giocano su Xbox Series X|S. Si tratta di un risultato davvero notevole per la casa giapponese, che finalmente mette in mostra le potenzialità del Kraken Compression equipaggiato dalla console.

Sony ha deciso di puntare in maniera decisa su quest'aspetto per l'arrivo della sua next-gen, avendo anche acquistato la licenza di Oodle Texture rendendola disponibile gratuitamente per tutti gli sviluppatori impegnati a lavorare su PS5 e PS4. Si tratta di un utile strumento che lavora in tandem con il Kraken, capace di comprimere i file di gioco di circa il 5-15%.

Per scoprire tutti gli ulteriori dettagli sul titolo di Remedy appena approdato su PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Control Ultimate Edition next-gen.