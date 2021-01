Control Ultimate Edition per PS4/PS5 gratis con PlayStation Plus, non tutti sono contenti

Sony ha svelato da poche ore i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2021 per PS4 e PS5, tra i quali rientra anche Control Ultimate Edition. Una bella notizia, no? Un gioco acclamato da pubblico e critica gratis per gli abbonati al servizio. Non tutti però sono contenti di questa scelta.

La Ultimate Edition del gioco Remedy è l'unica versione del che permette di ottenere l'upgrade next-gen di Control gratis per PS5, mentre i possessori della versione liscia (anche coloro che hanno acquistato i DLC o il Season Pass) dovranno necessariamente comprare la Ultimate Edition per godere della versione aggiornata e ottimizzata per PlayStation 5.

Durante i saldi di fine anno del PlayStation Store Control Ultimate Edition è stato proposto a prezzo scontato e molti hanno dunque comprato il gioco in attesa dell'aggiornamento in arrivo il 2 gennaio. La notizia dell'arrivo nella lineup PS Plus di febbraio ha scontentato proprio coloro che hanno comprato la Ultimate Edition di Control da pochi giorni, parte della community non ha gradito il comportamento del publisher 505 Games che prima avrebbe invogliato all'acquisto scontando il gioco e poi avrebbe "regalato" quest'ultimo agli iscritti PlayStation Plus senza alcuna comunicazione preventiva.

C'è da dire che è difficile dare colpe dirette a Remedy o 505 Games, l'editore ha tutto il diritto di stringere gli accordi commerciali per lui più vantaggiosi e al tempo stesso di scontare un videogioco per renderlo più appetibile al pubblico, si tratta ovviamente di una strategia per dare maggior visibilità a Control proprio nel periodo di uscita dell'aggiornamento next-gen per PS5.