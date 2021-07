Control Ultimate Edition, il thriller di Remedy arriva oggi su Stadia: il nuovo trailer

Nel suo impegno di portare oltre 100 giochi nel 2021 all'interno del catalogo di Stadia, ecco che Google accoglie da oggi un nuovo titolo di grande peso all'interno del suo servizio di gaming in streaming: Control Ultimate Edition, l'acclamato thriller a tinte paranormali con protagonista Jesse Faden.

Dopo essere arrivato gratuitamente nella sua versione standard sul PlayStation Plus, Control Ultimate Edition, al cui interno sono compresi i DLC The Foundation e AWE, gode da oggi di nuova linfa vitale su Google Stadia. La nuova pubblicazione è stata celebrata dal publisher 505 Games e dallo sviluppatore Remedy Entertainment con il nuovo trailer di lancio che vi abbiamo riportato in cima.

L'esperienza offerta da Control Ultimate Edition può essere fruita in due modalità distinte su Stadia: in 4K/30fps nel caso voleste la massima resa grafica, oppure a 1080p/60fps se doveste preferire una maggiore fluidità di gioco. Il titolo è acquistabile al prezzo di 39,99$.

Forte del successo riscosso con Control, Remedy ha deciso di puntare ancora su questo affascinante universo narrativo e realizzare lo spin-off multiplayer online Condor, che proporrà una ambiziosa esperienza cooperativa su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Lo studio finlandese ha intenzione di allargare ulteriormente gli orizzonti della sua IP, ma è ancora troppo presto per parlare di altro. Cogliamo l'occasione per invitarvi a recuperare la nostra Recensione di Control Ultimate Edition.