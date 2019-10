Control: l'ultimo update aggiunge un DRM su PC e lo rende un gioco Always Online?

Un numero crescente di utenti di Reddit riferisce di non poter più giocare offline a Control su PC dopo aver effettuato l'ultimo aggiornamento. A detta della community, l'update 1.04 di Control avrebbe infatti introdotto un DRM che renderebbe impossibile accedere al titolo su di un PC non connesso alla rete.

In base alle segnalazioni dei frequentatori del popolare forum, il nuovo sistema di protezione implementato da Remedy nella versione PC di Control in esclusiva su Epic Games Store non permetterebbe ai giocatori di avviare il titolo quando si è offline, visualizzando un messaggio di errore che invita agli interessati ad accedere al proprio account EGS.

Tale modifica non era stata indicata nelle note che hanno accompagnato la pubblicazione dell'ultima patch che ha introdotto, tra le altre cose, la Modalità Foto di Control. Nel momento in cui scriviamo, quindi, non sappiamo se il problema in questione sia dovuto a un errore del client del negozio di Epic Games (lo stesso Epic Store è andato offline pochi giorni fa, durante l'evento finale della Stagione 10 di Fortnite) o all'effettiva introduzione di questo DRM.

Oltre alla "sorpresa" dell'Always Online, l'aggiornamento 1.04 di Control avrebbe inoltre disabilitato la compatibilità con Steam Controller. Rimaniamo perciò in attesa di ricevere un commento da parte di Remedy e, naturalmente, vi aggiorneremo su tutti gli eventuali sviluppi della faccenda.