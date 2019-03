Control uscirà questa estate: nuovi dettagli sul gioco di Remedy

Ci sono novità per Control, la nuova avventura sci-fi di Remedy Entertainment con la partecipazione dell'attrice Courtney Hope. Finora la data d'uscita del gioco rimaneva ancorata ad un generico "2019", mentre stando a quanto riportato da Game Informer, sembra che sia stata fissata una finestra d'uscita più precisa.

Se le indiscrezioni fossero confermate, il gioco potrebbe arrivare durante l'estate 2019. Il magazine inoltre riporta anche un'interessante intervista a Mikael Kasurinen, game director del gioco, che ha svelato alcune novità su quest'ultimo.

"Durante la campagna principale, è possibile migliorare i propri codici di sicurezza, e per farlo bisogna sbloccare diversi tipi di porte e passaggi. All'inizio del gioco vi imbatterete in alcune porte alle quali non potete accedere, ma quando andrete avanti con la storia, otterrete livelli di sicurezza maggiori e potrete tornare indietro alle aree che avete dovuto saltare all'inizio. Inoltre alcune zone sono limitate dalle abilità che avete, come ad esempio la levitazione."

Tutte caratteristiche che, sembra, renderanno il videogame piuttosto simile a un colosso come Metroid. Remedy ha inoltre promesso che i combattimenti del gioco saranno più fluidi e dinamici di qualunque altro loro prodotto.

"In passato avevamo scriptato ogni singolo nemico, dove e quando appariva e così via. In questo gioco è tutto procedurale. I nemici sono creati da un sistema". Stando a Kasurinen dunque, Control utilizzerà un sistema di Intelligenza Artificale procedurale. Questo fattore, insieme al fatto che il gioco non avrà diversi livelli di difficoltà, sembra indicare che Remedy abbia intenzione di creare un videogame che si adatti quanto più possibile alle abilità del giocatore.

Voi che ne pensate? Si tratta di una buona intuizione?