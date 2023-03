Control ha venduto 3 milioni di copie: i ricavi hanno permesso di finanziare Control 2

Pubblicato per la prima volta nel 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Control si è confermato un grande successo per Remedy Entertainment. Attraverso un report finanziario, viene infatti confermato che l'avventura con protagonista Jesse Faden ha venduto oltre 3 milioni di copie dal lancio a oggi.

Ad aumentare la popolarità del gioco è stato anche l'arrivo su altre piattaforme negli anni successivi, con sbarco su Amazon Luna e Nintendo Switch (via cloud) nel corso del 2020, per poi esordire anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S durante il 2021. Oltre alle copie vendute, Remedy rivela anche che Control ha generato introiti per 92 milioni di euro, una cifra considerevole che ha permesso allo studio finlandese di espandere ulteriormente l'IP.

Il successo di Control ha permesso di avviare i lavori su Project Condor, spin-off multiplayer ambientato nello stesso universo narrativo, e soprattutto su Control 2 annunciato ufficialmente nel novembre del 2022. I due progetti costeranno in totale 75 milioni di euro a Remedy (rispettivamente 25 milioni Condor e 50 milioni Control 2), sono sviluppati tramite il motore grafico interno Northlight Engine e verranno pubblicati in futuro su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

In ogni caso ci sarà ancora da attendere un po' prima di avere novità concrete sui due giochi: Alan Wake 2 è previsto per il 2023 e dunque Remedy gli sta dando la massima priorità.