Control ha venduto 4 milioni di copie: continuano a crescere i ricavi per Remedy

Nel corso del 2023 Remedy Entertainment svelò che Control aveva venduto 3 milioni di copie generando introiti pari a 92 milioni di euro. A distanza di quasi un anno dagli ultimi dati, lo studio finlandese rivela aggiornamenti ancora più positivi.

Control ha infatti superato quota 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, piazzando dunque un ulteriore milione di unità nell'arco degli ultimi 12 mesi circa. Cresciuti anche i suoi ricavi totali che adesso ammontano a ben 100 milioni di euro, al netto delle tasse e dei costi di pubblicazione. La prima avventura con protagonista Jesse Faden continua dunque a confermarsi un successo per Remedy, che con i soldi ricavati dal gioco ha potuto finanziare lo sviluppo del suo seguito, Control 2, attualmente in lavorazione seppur ancora sprovvisto di una qualunque finestra di lancio.

In ogni caso per la compagnia finlandese è un momento positivi alla luce anche dei risultati fin qui registrati dall'ultimo episodio di Alan Wake: stando alle più recenti rilevazioni fornite dalla compagnia, Alan Wake 2 è a quota 1,3 milioni di copie vendute e si è dimostrato il gioco Remedy venduto più velocemente nella storia dell'azienda. Il lancio positivo di Alan Wake II ha permesso a Remedy di versare ulteriori finanziamenti sui progetti attualmente in lavorazione: oltre a Control 2 sono infatti in sviluppo anche Project Condor e Max Payne 1 & 2 Remake.