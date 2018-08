Control: Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di Alan Wake e Quantum Break (Gamescom 2018)

Annunciato a sorpresa allo scorso E3 di Los Angeles, Control di Remedy torna a mostrarsi alla Gamescom, il nuovo gioco degli autori di Quantum Break e Alan Wake sembra decisamente in forma...

Il nostro Giuseppe Arace ha assistito ad una presentazione di Control alla Gamescom e si è apprestato a descrivere il gioco con queste parole: "Conturbante e magnetico, il titolo di Remedy presentato allo scorso all'E3 promette faville. Graficamente poderoso e ludicamente esaltante, Control è una reinterpretazione in chiave metroidvania del genere adventure/TPS: quello che abbiamo visto a Colonia ci ha convinto senza mezzi termini, esattamente come aveva già fatto a Los Angeles. Speriamo soltanto che la cornice del racconto possegga a lungo andare il medesimo fascino delle sue premesse, e che il gameplay sia quanto più appagante ed adrenalinico possibile, superando il pur piacevole Quantum Break. E mentre attendiamo trepidanti l'annuncio della data d'uscita, non vediamo l'ora di stringere un pad tra le mani e prendere finalmente il “controllo” della nuova IP di Remedy."

Control è attualmente atteso nel 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la finestra di lancio esatta non è stata ancora rivelata dal publisher 505 Games.