Control: la Video Anteprima del nuovo gioco degli autori di Alan Wake e Quantum Break

Control è senza dubbio l'opera più ambiziosa mai realizzata da Remedy Entertainment e da Sam Lake, sia sul piano del gameplay sia su quello della narrazione.

Nella nostra Video Anteprima, Giuseppe Arace e Luca De Pauli esplorano gli enigmatici livelli della nuova fatica thrilling di Sam Lake assieme alla coraggiosa Jesse Faden e sottolineano come il gioco sappia trarre il meglio dalle precedenti opere dello studio, in grado di dar vita ad un’avventura longeva, originale e suggestiva.

La giovane direttrice del Federal Bureau of Control, infatti, non sembra essere l'unica protagonista dell'opera: un ruolo fondamentale nella costruzione dell'impalcatura narrativa e ludica lo interpreta anche la Oldest House, la mutevole location che farà da sfondo alle nostre peripezie e con la quale dovremo confrontarci per sopravvivere alle creature che ne popolano gli ambienti.

Tra fenomeni paranormali inspiegabili e superpoteri acquisiti interagendo con questi esseri, gli emuli di Jesse Faden (con le sembianze dalla splendida attrice Courtney Hope) dovranno fare appello a tutta la propria esperienza nel campo degli action adventure per risolvere questa delicata situazione ed evitare l'invasione di New York da parte di questi bizzosi esseri multidimensionali.

Prima che si faccia il 27 agosto per poter immergerci nelle atmosfere di Control insieme a tutti i fan di Sam Lake su PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi lasciamo a questa prova e all'approfondimento, a cura sempre di Giuseppe Arace, in cui vi illustriamo nel dettaglio tutto quello che sappiamo della nuova avventura di Remedy.