Control: un video gameplay in 4K ci mostra un'intera quest secondaria

Dopo aver riacquisito i diritti di pubblicazione del mai dimenticato Alan Wake, gli sviluppatori di Remedy Entertainment tornano a concentrarsi sull'imminente Control e a mostrarci un'altra porzione di gameplay tratta dal promettente action game.

Se nella scorsa occasione abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ai primi minuti della campagna principale, oggi i colleghi di IGN.com ci permettono di ammirare Jesse Faden in azione nel corso di una missione secondaria. Come ci spiegano gli sviluppatori introducendo il video di gameplay, gran parte delle abilità paranormali di cui potremo servirci lungo il corso dell'avventura saranno ottenibili proprio affrontando queste attività collaterali, che molto spesso culmineranno con una dura battaglia da affrontare contro temibili boss. Se siete curiosi di sapere di più riguardo al sistema di combattimento di Control, ai dialoghi con gli NPC, alle meccaniche metroidvania e alle misteriose ambientazioni in cui ci muoveremo, potete visionare il nuovo video gameplay (disponibile anche in risoluzione 4K) raggiungendo questo indirizzo.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Control sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 agosto. Nelle scorse ore Remedy ha diffuso i requisiti dell'edizione per PC del suo nuovo titolo. Per ulteriori approfondimenti sul gioco, vi consigliamo la lettura della nostra Anteprima di Control.