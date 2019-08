Control: la Video Recensione del nuovo gioco Remedy

Remedy torna sulle scene con Control, progetto multipiattaforma dopo un decennio passato alla corte di Microsoft. Un gioco dalla forte componente narrativa, come da tradizione per lo studio finlandese, che non trascura però il gameplay, proponendo meccaniche di gioco di prim'ordine.

Dopo Alan Wake e Quantum Break, lo studio finlandese capitanato da Sam Lake torna con una nuova avventura con protagonista la rossa Jesse Faden, alle prese con un'avventura che vi terrà incollati allo schermo per settimane: "Ancora, dopo oltre venticinque ore di gioco, non siamo assolutamente certi di aver visto tutto quello che Control ha da offrire: le missioni secondarie e i segreti sono talmente ben nascosti, e le ambientazioni così dettagliate, da trascinarci tuttora in lunghe sessioni di esplorazione attraverso la Oldest House in cerca di un dettaglio che possa attirare la nostra attenzione."

Questo un breve estratto della recensione di Control di Remedy scritta da una firma storica di Everyeye.it, Andrea Porta. Il nuovo gioco degli autori di Max Payne sarà disponibile dal 27 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC, Remedy ha recentemente confermato che il gioco non supporta L'HDR e che tutte le versioni console gireranno a 30 fps. Siete pronti per tuffarvi nel mondo di Control? In apertura trovate la video recensione, buona visione!