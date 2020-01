Il Controller Adattivo di Xbox modificato e usato per giocare a Zelda su Switch

Sta destando notevole interesse in queste ore la storia di una giovane ragazza diversamente abile che grazie al lavoro di un valido ingegnere è riuscita a giocare a The Legend of Zelda Breath of the Wild su Nintendo Switch. Come? Utilizzando l'Adaptive Controller di Microsoft.

Rory Steel ha modificato il Controller Adattivo collegando un Arcade Stick alla plancia dell'Adaptive Controller, a sua volta connettendo quest'ultimo ad una console Switch. Solo così Ava (questo il nome della giovane protagonista della storia) è riuscita a giocare a The Legend Zelda Breath of the Wild, con notevole soddisfazione come dimostrato nel clip incorporato al Tweet che trovate qui sotto.

Anche Phil Spencer si è detto entusiasta di quanto realizzato da Steel e lo ha ringraziato pubblicamente, grazie al suo lavoro non solo ha reso felicissima una giovane fan di Zelda ma anche dimostrato la notevole capacità di adattamento del controller Microsoft, progettato appositamente per permettere alle persone con disabilità di giocare raggiungendo agilmente tutti i principali tasti necessari.

Indubbiamente una nota positiva per la ragazza, il lavoro di Rory sta ricevendo notevoli apprezzamenti su Twitter e la storia sta facendo il giro del mondo come esempio positivo legato al mondo dei videogiochi.