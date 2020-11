Controller e cuffie Nacon in offerta per il Cyber Monday da eKshop

Continuano gli sconti autunnali su www.eKshop.it, passati ormai il Black Friday e il Black Weekend è tempo di pensare al Cyber Monday: per la giornata di oggi (lunedì 30 novembre) eKshop propone interessanti promozioni sui prodotti Nacon per PlayStation 4.

In evidenza il Nacon PRO Controller 3 per PS4 scontato del 50%, una buona occasione per acquistare un joypad professionale di fascia alta ad un prezzo dimezzato rispetto al listino ufficiale. Inoltre, Solo per oggi è possibile acquistare le cuffie gaming stereo di Nacon scontate del 40% (varie colorazioni disponibili, tra cui rosso, blu, bianco e nero) e una selezione di controller Nacon anche questi in sconto con un risparmio del 40%.



Cuffie Nacon Gaming in offerta

Controller Nacon PS4 in sconto

Per queste e altre offerte potete visitare lo store online www.eKshop.it , dove troverete undi gadget, merchandising e accessori dei brand più popolari.