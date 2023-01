Il controller DualSense Edge è già acquistabile ad un prezzo scontato

Progettato per garantire prestazioni elevate e personalizzazione, il controller wireless DualSense Edge per PS5 ci permette di creare le nostre esperienze di gioco uniche, grazie a controlli personalizzati per il nostro stile di gioco.

Il nuovo controller appena uscito, è in offerta su eBay ad un ottimo prezzo, solamente 215,99 euro, con lo sconto di 25 euro dal prezzo di listino. Per ottenere il prezzo che vi segnaliamo, è necessario inserire in fase di pagamento il codice sconto CASA23, che applicherà una diminuzione del prezzo del 10%, la spedizione inoltre è gratuita.

Clicca qui per visualizzare l'offerta del nuovo DualSense di Sony



Il controller wireless DualSense Edge è dotato di una vasta gamma di opzioni di personalizzazione basate su hardware e software, tra cui la rimappatura dei tasti, la possibilità di regolare con precisione la sensibilità delle levette e i grilletti, le opzioni per passare da un profilo di controllo all’altro e un’esclusiva interfaccia utente sul controller. Inoltre, offre il comfort esclusivo e le funzionalità coinvolgenti del controller wireless DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

All'interno della confezione troveremo: controller wireless DualSense Edge, cavo intrecciato USB, 2 cappucci standard, 2 cappucci alti a cupola, 2 cappucci bassi a cupola, 2 tasti posteriori a mezza cupola, 2 tasti posteriori levetta, alloggiamento del connettore e custodia di trasporto.